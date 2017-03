In Woippy, nördlich von Metz, sind in der Nacht auf Donnerstag in einem Wohnhaus die Leichen eines Mannes und eines Kleinkindes gefunden. Dabei handelt es sich um den Vater und die dreijährige Tochter, berichtet das Luxemburger Tageblatt unter Berufung auf französische Medienberichte.



Die Behörden haben den Fund inzwischen bestätigt. Beide Körper wiesen Schusswunden auf. Ermittler sprechen von einem "tragischen Trennungsdrama". Noch laufen die Ermittlungen.



Der Vater war Sportschütze. Nach den Medienberichten soll der Mann in der Nacht eine SMS an seine Familie gesendet haben, in der er den Tod der Tochter ankündigt habe.