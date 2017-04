Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz bekommen weiterhin kostenloses Obst

Weiterhin soll es an Schulen Obst geben. Foto: Jens Büttner

(Trier) Für viele Schüler und Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz gibt es auch im kommenden Schuljahr eine extra Portion Obst und Gemüse pro Woche. Das entsprechende EU-Programm werde fortgesetzt, teilte die Aufsichtsbehörde ADD am Freitag in Trier mit.