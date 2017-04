Das teilte Lotto Rheinland-Pfalz am Dienstag mit. Demnach habe der Spieler in der Ziehung am Samstagabend ebenso wie zwei weitere Tipper aus Baden-Württemberg die sechs richtigen Zahlen 12, 18, 21, 27, 30 und 36 getippt. Das Besondere in seinem Fall: Er hatte die Zahlen gleich in zwei Kästchen angekreuzt - und räumte so auch auch doppelt ab: Exakt zwei Mal 431.421,90 Euro.