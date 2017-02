Bei einer Inspektion des Kernkraftwerks Cattenom durch die französische Atomaufsicht entdeckten die Kontrolleure im vergangenen Jahr in einem Raum eine braune Flüssigkeit auf dem Boden. Wörtlich heißt es in dem Bericht: Les inspecteurs ont constaté la présence d’une flaque d’un liquide brun sur le sol du local NB 0618 (Die Inspektoren fanden eine Pfütze mit brauner Flüssigkeit auf dem Boden des Gebäudes NB 0618).



An einem anderen Raum soll, so heißt es in dem Bericht der Behörde, ein Schild angebracht gewesen sein mit der Warnung: Stark kontaminiert. Dort soll sich eine unbekannte gelbe Flüssigkeit auf dem Boden befunden haben („En outre, une flaque de produit jaunâtre projeté au pied de l’équipement.“)



Die Atombehörde verlangt von den Betreibern des Kraftwerks Aufklärung, um welche Flüssigkeiten es sich handelt.