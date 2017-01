Skifans in Rheinland-Pfalz können auf Saisonstart hoffen (Fotostrecke)

Dank Minusgraden und Schneefall können Skifans in Rheinland-Pfalz voraussichtlich am Wochenende in die Saison starten. Allerdings müssen die Betreiber mancherorts mit Schneekanonen nachhelfen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Milde Temperaturen in den Höhenlagen hatten im vergangenen Dezember die Erwartungen in den rheinland-pfälzischen Skigebieten gedämpft. Doch pünktlich zum Jahresbeginn zeigte sich der Winter auch in Rheinland-Pfalz.Auf dem ERBESKOPF im Hunsrück können Skifahrer „frühestens am Wochenende“ auf die Piste, sagte Betriebsleiter Klaus Hepp am Montag. „Es muss noch ein bisschen nachschneien, ansonsten helfen wir technisch nach.“ Die Schneekanonen will Hepp am Montagnachmittag positionieren. „Wir sind bereit, jetzt muss nur noch die Witterung mitspielen.“ Sobald die Schneedecke etwa zehn bis zwölf Zentimeter dick sei, beginne der Liftbetrieb. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen laut Hepp im Minusbereich bleiben.Im WESTERWALD müssen sich Skibegeisterte ebenfalls noch gedulden. Auf der Piste bei Kirburg liegen derzeit zwei Zentimeter Schnee. Die Prognose sehe gut aus, sagte Paul-Gerhard Künkler, Vorstandsmitglied im Ski-Club Kirburg e.V. „Ab Donnerstag soll es richtig winterlich werden.“ Richtung Wochenende sei vielleicht schon Skibetrieb möglich, notfalls helfe man mit einer Schneekanone nach. „Wir stehen in den Startlöchern.“Die beiden Skilifte auf der HOHEN ACHT, dem höchsten Punkt in der Eifel, stehen wohl erstmal noch still. Aktuell lägen dort zwei Zentimeter Schnee, sagte der Bürgermeister von Kaltenborn, Manfred Hoffmann. „Das reicht für ein bisschen spazieren.“ Für Rodeln, Skifahren oder Langlauf müsse „noch einiges zusammenkommen.“ Mit Schneekanonen könne man nicht nachhelfen. Hoffmann blieb jedoch optimistisch, dass die Lifte in dieser Saison noch in Betrieb gehen können. „Das ist jederzeit möglich, über Karneval zum Beispiel oder auch noch im März.“