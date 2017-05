Sprengfallen auf Grundstück bei Saarbrücken - Mann verletzt

«Hierbei löste er nach Kontakt mit einer gespannten Nylonschnur in Verbindung mit einem Zündmechanismus eine Sprengladung aus», berichtete die Polizei am Samstag. «Der Mann wurde durch die dabei entstandene Stichflamme am Bein leicht verletzt.»



Die Polizei fand später auf dem Privatgelände insgesamt vier in Eigenregie gebaute Sprengfallen. «Sie bestanden aus einer handelsüblichen Mausefalle und einem aufgeschraubten Wasserrohr», berichtete Willibald Groß, Polizeihauptkommissar. Gegen den noch unbekannten Aufsteller wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Dass es sich um einen gezielten Anschlag auf den 59-Jährigen gehandelt habe, hält die Polizei für unwahrscheinlich. Möglicherweise habe der Fallensteller Wildschweine von seinem Grundstück vertreiben wollen.