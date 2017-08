Am kommenden Mittwoch wird die Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion und Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt zu Gast in der TV-Redaktion sein. Wir wollen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Gelegenheit geben, der bekannten Politikerin Fragen zu stellen.Schicken Sie uns Ihre Frage bis Dienstag, 22. August, 18 Uhr, an folgende E-Mail-Adresse: echo@volksfreund.de Namen und Anschrift nicht vergessen!