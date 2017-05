Tödlicher Unfall an der Mosel: Gefängnisstrafe für Fahrerin

Derzeit läuft die Begründung der fünfköpfigen Kammer unter der Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz. Laut Anklage soll die 36-Jährige ihren Wagen vor über einem Jahr auf der Bundesstraße 53 zwischen Erden und Ürzig (Kreis Bernkastel-Wittlich) absichtlich in den Gegenverkehr gelenkt haben, um die anderen beiden Insassen – darunter ihr Freund – und womöglich auch sich zu töten. Die 32 und 34 Jahre alten Mitinsassen der Frau starben seinerzeit, sie selbst wurde schwer verletzt und muss sich seit April vor dem Trierer Landgericht verantworten. Auch der Insasse eines entgegenkommenden Autos, in das Sarah D. zunächst fuhr, wurde damals schwer verletzt. Staatsanwalt Volker Blindert war in seinem Plädoyer vom zunächst erhobenen Mordvorwurf abgewichen und hatte stattdessen eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung gefordert. Die beiden Verteidiger der seit November in Untersuchungshaft sitzenden Frau plädierten auf Freispruch.