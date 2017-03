Trierer Verwaltungsgericht: Zahl der Asylverfahren bleibt hoch

(dpa/lrs) - «Die Zahlen werden noch einige Jahre so bleiben», sagte er am Montag in Trier. In den ersten beiden Monaten von 2017 seien bereits 2164 Verfahren eingegangen. Er gehe für das gesamte Jahr von einer ähnlichen Zahl wie 2016 aus: Da hatte sich die Zahl der Asylverfahren im Vergleich zum Vorjahr auf 10 884 Eingänge verdreifacht.



Das Land hat auf die hohe Belastung beim Verwaltungsgericht reagiert - und schafft dort vorübergehend zwölf zusätzliche Richterstellen. Fünf seien bereits besetzt, sagte der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) in Trier. Die extra Stellen würden sich im Doppelhaushalt 2017/2018 mit jeweils gut einer Million Euro pro Jahr niederschlagen. Jede frei werdende Stelle am Trierer Gericht solle zudem wieder besetzt werden, sagte Mertin.



Das Trierer Gericht sei mit seinen nun 43 Mitarbeitern, davon 24 Richtern, das größte Verwaltungsgericht des Landes, sagte der Präsident des Oberverwaltungsgerichts, Lars Brocker. Nach Angaben von Präsident Schmidt machen Asylverfahren rund 90 Prozent der Fälle aus. Das Gericht verfüge nun über acht Kammern: Zwei allgemeine Kammern seien am 1. März neu dazu gekommen.