Überfordert und kritisiert: Rheinland-pfälzischer FDP-Fraktionschef Thomas Roth tritt zurück

In einer Pressemitteilung teilte die rheinland-pfälzische FDP-Fraktion mit, dass Roth von seinem Amt zurückgetreten sei. Nach wiederholter öffentlicher Kritik habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, um nicht zu einer Belastung für seine Fraktion und seine Partei zu werden. Roth wolle der Fraktion aber weiter als Abgeordneter angehören. Roth stand in Mainz unter dem Ruf, bei Themen häufig unvorbereitet zu sein. Über seine Reden im Landtag und seinen Führungsstil lästerten oft selbst Partei-Insider.



Der neue Fraktionschef könnte noch in dieser Woche gewählt werden. Kandidaten sind die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Monika Becker, der Vulkaneifeler und parlamentarische Geschäftsführer Marco Weber sowie das erst 33-jährige Politik-Talent Steven Wink. Ein weiteres Gedankenspiel: Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht könnte die Fraktion führen. Dafür müssten in der Fraktion aber zwei Plätze frei werden, da vor ihm noch Claudia Sanders auf der Liste zur Landtagswahl stand, die derzeit nicht im Mainzer Landtag sitzt. Ein solches Szenario wäre nur denkbar, wenn Thomas Roth doch aus der Fraktion austritt und Vizepräsident der SGD Nord wird, deren Posten durch den Einzug der FDP-Politikern Sandra Weeser in den Bundestag vakant ist. Und zugleich ein Mitglied aus der FDP-Fraktion - Parteiinsider nennen Steven Wink - für Becht ins Ministerium wechselt. Insider nennen solche Verschiebungen kurzfristig aber unwahrscheinlich, da Wirtschaftsminister Volker Wissing zugleich in Berlin als möglicher Finanzminister in einer Jamaika-Koalition gehandelt wird und Staatssekretärin Daniela Schmitt für den Fall als Nachfolgerin. Das Wirtschaftsministerium müsste dann an der Spitze fast komplett umgebaut werden.