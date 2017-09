Verunglücktes Selfie: Mädchen stürzt rückwärts in die Saar

Symbolfoto Selfies. Foto: Jens Kalaene/dpa

(Saabrücken) Bei dem Versuch ein perfektes Selfie zu machen, ist eine 17-Jährige am Sonntagabend in Saarbrücken von einer Brücke gestürzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.