Viele Bauteile nicht erdbebensicher - Bund bestätigt erstmals Mängel in Cattenom

Berlin/Cattenom Bislang galt das Atomkraftwerk Cattenom in Frankreich für die Bundesregierung als sicher. Zumindest sicherer als etwa die Anlage im belgischen Tihange, bei dem Tausende von Haarrissen im Reaktorbehälter festgestellt worden sind. Derartige "sicherheitsrelevante Befunde" gebe es für Cattenom nicht, war bisher die Antwort aus dem Bundesumweltministerium.Doch eine Antwort auf eine Anfrage von Grünen-Bundestagsmitgliedern, darunter die Triere rin Corinna Rüffer, lässt aufhorchen. Erstmals gesteht die Bundesregierung ein, dass es riskante Mängel in der Anlage an der lothringischen Obermosel gibt. Diese betreffen vor allem die Erdbebensicherheit. Laut der dreiseitigen Antwort, die unserer Zeitung vorliegt, sind nach Meinung der Bundesregierung die Kühlwasservorratsbehälter, die Gasturbinen, die im Falle eines Stromausfalls die Notstromversorgung sicherstellen sollen, und die Einrichtungen für die Druckentlastung - also Bauteile, die im Falle eines Unfalls verhindern sollen, dass radioaktive Strahlung austreten kann - nicht erdbebensicher.Nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima vor sechs Jahren wurden alle Kernkraftwerke in Europa auf Erdbebensicherheit getestet. Dabei wurden die nun erstmals von der Bundesregierung bestätigten Mängel bereits aufgelistet. Auch der fehlende Schutz vor einem Absturz eines größeren Flugzeugs wurde damals kritisiert. Nach Ansicht der Bundesregierung besteht dieser Schutz lediglich für kleinere Flugzeuge.Eine abschließende Bewertung der Mängel gibt der Bund allerdings nicht. In der Antwort auf die Grünen-Anfrage verweist er auf die französische Atombehörde. "Ergebnisse und die sich daraus ergebenden Maßnahmen" würden im Rahmen der Deutsch-Französischen Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Anlagen besprochen.Für die Trierer Bundestagsabgeordnete Rüffer bedarf es eigentlich keiner weiteren Gespräche mehr. "Jetzt gibt es auch die Bundesregierung öffentlich zu: Der Zustand des französischen Atomkraftwerkes Cattenom ist erbärmlich, es gefährdet täglich unsere Sicherheit und muss deshalb sofort abgeschaltet werden." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dürfe nicht länger ihre Hände in den Schoß legen, "sondern muss Cattenom endlich zur Chefsache machen und mit Frankreich über die Stilllegung verhandeln", so die Grünen-Politikerin gegenüber unserer Zeitung. Rüffer fordert ebenso wie andere Mitglieder ihrer Partei einen europäischen Atomgipfel, "um die Abschaltung aller europäischen Schrottmeiler zu erreichen".Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat sich bisher nicht ausdrücklich für ein Abschalten Cattenoms starkgemacht. Und zwar mit dem Hinweis, dass die Aufsicht über den sicheren Betrieb von Atomkraftwerken in der "alleinigen nationalen Verantwortung des einzelnen Staates" liege.Aus der Antwort der Bundesregierung an die Grünen-Bundestagsabgeordnete geht aber hervor, dass sich Hendricks in einem Brief an ihre französische Amtskollegin dagegen ausgesprochen hat, Cattenom länger als die zunächst geplanten 40 Jahre am Netz zu lassen. Damit würde die 1986 in Betrieb gegangene Anlage 2026 vom Netz gehen. Allerdings hat Kraftwerksdirektor Thierry Rosso angekündigt, Ziel sei es, das Kraftwerk insgesamt länger als 60 Jahre zu betreiben.In Cattenom kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, seit Inbetriebnahme hat es über 800 gemeldete Pannen gegeben.