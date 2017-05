Mit Demonstrationen und Kundgebungen in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz feiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am (heutigen) Montag den Tag der Arbeit. Zur zentralen DGB-Veranstaltung in Ludwigshafen (10.00 Uhr) hat sich neben dem Bezirksvorsitzenden Dietmar Muscheid auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angekündigt. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) spricht in Mainz (11.00 Uhr), Ex-Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) in Kandel in der Pfalz (10.00 Uhr). Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann wird in Pirmasens (10.00 Uhr) auftreten.



Der Tag der Arbeit steht in diesem Jahr unter dem Motto «Wir sind viele. Wir sind eins». Dabei soll für eine soziale, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft in Deutschland und in Europa demonstriert werden. Auch wollen die Gewerkschafter alle Menschen dazu aufrufen, im Herbst bei der Bundestagswahl abzustimmen.