Volksfreund-Aktionstag und Gewinnspiel: Volksfreund-Kinderflohmarkt am 13. August

Die Flohmarkt-Regeln:

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Es besteht kein Anspruch auf einen Stand- oder Parkplatz.

Halten Sie die kinderfreundlichen Anfangszeiten ein!

Parkplätze für Aussteller stehen ab 6.00 Uhr auf dem Gelände der Firmen Heintz van Landewyck und Reifen Simon zur Verfügung.

Für die Besucher stellt die Metro in der Monaiser Straße ab 9.00 Uhr ihre Parkplätze zur Verfügung. Erstmalig stellt JTI den hauseigenen Mitarbeiterparkplatz in der Niederkircher Straße zur Verfügung. Von dort führt ein Fußweg in die Niederkircher Straße.

Das Parken auf den zugewiesenen Parkflächen erfolgt auf eigene Gefahr.

Halten Sie die Zu- und Ausfahrten von Unternehmen im gesamten Industriegebiet, die Flucht- und Rettungswege und die Straßen und Kreisverkehre unbedingt frei!

Bringen Sie einen Bollerwagen zum Transport Ihrer Ware mit, damit Sie zu Fuß mit Ihren Sachen auf das Volksfreund-Gelände gehen können.

Veranstaltungsort ist nur das autofreie Gelände des Volksfreund-Medienhauses in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße.

Halten Sie eine maximale Standgröße von 3 x 3 Metern ein.

Verkauft werden dürfen nur gebrauchte Artikel für Kinder und Jugendliche.

Nehmen Sie Ihren Müll und Ihre nicht verkauften Artikel wieder mit nach Hause.

Wir übernehmen keine Haftung bei Beschädigung oder Verlust von persönlichem Eigentum.

Befolgen Sie die Weisungen unserer Mitarbeiter und der Security auf dem Verlagsgelände und den Parkplätzen der jeweiligen Unternehmen.

Kinder können an Kinder ihre gebrauchten Spielsachen und Kleidung an ihren Ständen verkaufen. Durch die freundliche Unterstützung unserer Nachbarn Heintz von Landewyck und Reifen Simon können wir Ihnen ab 6 Uhr Parkplätze auf deren Grundstücken in der Niederkircher Straße anbieten, die Sie als Aussteller nutzen können.Ab 9 Uhr stellen die Metro in der Monaiser Straße und zum ersten Mal auch JTI in der Niederkircher Straße dankenswerterweise ihre Parkplätze für Besucher zur Verfügung!Stellen Sie sich darauf ein, die Waren zu Fuß auf unser Verlagsgelände zu bringen. Bringen Sie dazu entsprechende Fortbewegungsmöglichkeiten mit, am besten einen Bollerwagen o.ä.. Es ist nicht möglich, das Verlagsgelände mit dem Auto, oder einem abgekoppelten Anhänger zu erreichen. Erwünscht sind viele kleine Stände, die von Kindern betrieben werden!Wir sind auf gutes Wetter angewiesen, da alle Stände im Freien sind. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Caterer. Um 16 Uhr ist der Flohmarkt zu Ende.Zum ersten Mal bieten wir ein Gewinnspiel unter mitmachen.volksfreund.de/kinderflohmarkt an, bei dem Ihr Kind einen exklusiven Standplatz und weitere Vorteile am Aktionstag gewinnen kann. Teilnahmeschluss ist Sonntag.Freuen Sie sich mit uns auf den Volksfreund-Kinderflohmarkt, in dessen Mittelpunkt, wie der Name sagt, die Kinder stehen!