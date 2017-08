Liebe Leser,die Spannung steigt, noch drei Wochen bis zur Bundestagswahl. Welchen Parteien vertrauen die Bürger? Wer wird Deutschland künftig regieren? Bleibt Kanzlerin Angela Merkel im Amt oder setzt sich Herausforderer Martin Schulz durch?Das sind Fragen, mit denen sich die Redaktion seit Wochen beschäftigt. Jetzt wollen wir wissen: Wie wählt die Region? Deshalb laden wir Euch herzlich ein, über die Sonntagsfrage abzustimmen und Eure Meinung zur Politikberichterstattung im Volksfreund zu sagen.An der Umfrage könnt Ihr Euch ausschließlich online beteiligen. Es ist ganz einfach:1. Ruft im Internet die Seite www.volksfreund.de/umfrage auf!2. Meldet Euch an, es kostet nichts!3. Startet die Befragung!Wer bereits angemeldet ist, erhält automatisch per E-Mail eine Einladung. Wir sind gespannt auf Eure Antworten. Über die Ergebnisse, die selbstverständlich anonym bleiben, werden wir in der Zeitung berichten.