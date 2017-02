Weiterer Hahn-Kunde fliegt jetzt auch ab Frankfurt - Wizz Air streicht eine Verbindung vom Hunsrück aus

Neben der irischen Ryanair ist Wizz Air die zweite Fluggesellschaft, die vom Hahn und gleichzeitig vom rund 100 Kilometer entfernten Flughafen Frankfurt startet. Zunächst bietet Wizz Air einen täglichen Flug in die bulgarische Hauptstadt Sofia von Frankfurt aus an, ab Dezember soll es auch in die ungarische Hauptstadt Budapest gehen. Beides Ziele, die derzeit auch vom Hahn angeboten werden. Allerdings wird ab Ende Mai die Wizz-Air-Verbindung vom Hunsrück nach Sofie eingestellt, wie eine Hahn-Sprecherin bestätigte. Ob das auch für die Flüge nach Budapest gilt, ist noch unklar. Eine Anfrage unserer Zeitung an Wizz Air blieb unbeantwortet.



Derzeit verfügt Wizz Air über 73 Maschinen, 139 zusätzliche sind aber wohl bereits bestellt.



Offiziell geben sich die Hahn-Verantwortlichen gelassen. "Wizz Air wächst am Hahn profitabel und hat die Zahl seiner Ziele in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich ausgebaut", sagt Flughafen-Sprecherin Hanna Hammer. Derzeit habe die ungarische Fluggesellschaft rund zehn Prozent am Gesamtaufkommen des Passagiergeschäfts. Insgesamt 2,6 Millionen Fluggäste wurden im vergangenen Jahr auf dem Hahn gezählt, zwei Prozent weniger als 2015. Damit ist der Passagierrückgang nicht so stark wie befürchtet. Allerdings hat es im vergangenen Jahr noch nicht die direkte Konkurrenz durch Frankfurt gegeben und Ryanair fliegt erst seit dem Spätherbst ab Luxemburg. "Wir beobachten die Entwicklung am Flughafen Frankfurt natürlich genau, sehen sie aber nicht mit Sorge, da wir die Entwicklung der Wizz Air hier bei uns am Standort als sehr positiv einschätzen", sagt die Hahn-Sprecherin.



Ryanair hat bereits angekündigt, ab dem Winterflugplan die Zahl der Verbindungen von Frankfurt aus zu erhöhen. Ab April werden zunächst vier Strecken von dort aus angeboten, darunter Faro, Alicante und Palma de Mallorca, die Ryanair auch vom Hahn aus anfliegt.



Die Iren wollen in diesem Jahr die Zahl ihrer Strecken von Deutschland aus von 190 auf 245 ausweiten, allerdings vor allem auf Großflughäfen wie Berlin, Hamburg, Nürnberg und Köln. Vom kommenden Winterflugplan soll es von Köln-Bonn aus sechs neue Strecken geben, unter anderem ins britische Bristol, nach Venedig und Bologna in Italien. Insgesamt will Ryanair ab kommenden Winter 24 Verbindungen und 146 Flüge pro Woche von und nach Köln anbieten. Auch von Luxemburg aus wird es im Winter mehr Flüge von Ryanair geben (der TV berichtete). Für den Hahn hat die Fluggesellschaft ihre entsprechenden Planungen noch nicht vorgestellt. Vermutlich will man abwarten, wie der Verkauf abläuft. Es deutet derzeit vieles daraufhin, dass die pfälzische ADC gemeinsam mit dem chinesischen Konsortium HNA den Zuschlag bekommt und im Frühjahr den Flughafen kaufen wird.