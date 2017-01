Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Höhenlagen

Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Höhenlagen Offenbach (dpa/lrs)

Foto: Sebastian Gollnow

Vor Orkanböen in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) gewarnt. Diese könnten zwischen Donnerstagabend 22.00 Uhr und Freitagvormittag in einer Höhe von mehr als 600 Metern auftreten, teilte der DWD in Offenbach mit. Dabei könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.