Wieder Geldautomat in der Eifel gesprengt - Polizei fahndet nach drei Tätern

Symbolbild: Die Trümmer eines gesprengten Geldautomaten. Foto: Thomas Frey

Nach einem misslungenen Sprengversuch an einem Geldautomaten in der Eifel sind drei Täter nach Polizeiangaben ohne Beute abgezogen. Das Geldfach hielt der Sprengung im Vorraum einer Bank in Simmerath stand, wie die Polizei am Freitag mitteilte.