Wird auf dem Land zu viel gebaut?

Niedrige Zinsen haben den Traum vom Eigenheim wachsen lassen und einen Bauboom ausgelöst, den auch der Bürgermeister von Tawern (Landkreis Trier-Saarburg) spürt. Er könne sich vor E-Mails gar nicht retten, in denen Familien von ihrem Bauwunsch schreiben, sagt Thomas Müller. Tatsächlich sprießen Neubaugebiete wie Pilze aus dem Boden. Ob rund um Trier, in der Eifel oder im Hunsrück – die Auftragsbücher der regionalen Handwerksbetriebe sind prall gefüllt. Doch geht es nach dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, trügt der schöne Schein.Denn dieses warnt nun davor, dass auf dem Land viel mehr Häuser gebaut werden, als es sinnvoll sei. Das Institut geht davon aus, dass es junge Menschen auch künftig in die Städte zieht und die Bevölkerung schrumpft. Der IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer geht so nicht nur von einem Preisverfall der Häuser aus, der es Bauherren von heute schwermachen werde, ihr Haus ohne Verlust zu verkaufen. Er mahnt auch verödende Dorfzentren an, da es dort zu mehr Leerständen kommen werde und Neubaugebiete häufig an den Ortsrändern lägen.In der Region gehen die Forscher davon aus, dass in den Jahren von 2011 bis 2015 gut 1070 Häuser mehr gebaut wurden, als benötigt würden. Im Kreis Bernkastel-Wittlich sehen die Forscher den Baubedarf mit 387 Prozent deutlich über dem Soll gedeckt, im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 305 Prozent ebenso.In den Städten gibt es dagegen deutlich zu wenig Wohnungen, heißt es in der Studie, in der das rheinland-pfälzische Innenministerium eigene Eindrücke bestätigt sieht. Dieses spricht davon, dass das zur Verfügung stehende Bauland in Ballungsräumen wie Trier erhöht werden müsse. In Räumen, die einen deutlichen Bevölkerungsrückgang verzeichneten, setze das Ministerium dagegen bereits jetzt auf ein Leerstandsmanagement, eine maßvolle Neuausweisung von Bauland und die Innenentwicklung, wo das Land in diesem Jahr rund 18 Millionen Euro zur Dorferneuerung beisteuert.Die Wirtschaftsexperten aus Köln raten Kommunen mit ausuferndem Neubau gar zu einem rigorosen Vorgehen: Sie sollen keine Baugebiete mehr ausweisen, Neubauten an den Abriss alter Häuser koppeln und Ortskerne attraktiver machen, heißt es in der Studie.Thomas Müller, der zugleich Pressesprecher des Kreises Trier-Saarburg ist, hält die Forderungen für weltfremd. In den meisten Fällen gehörten Leerstände in den Gemeinden gar nicht den Kommunen, wodurch sie keinen Zugriff auf Gebäude hätten. Kaufe ein Ort dann ein altes Haus und reiße es ab, entstünden häufig schon Kosten im sechsstelligen Bereich. „Das Geld haben die Gemeinden gar nicht“, klagt Müller, der das Land auffordert, Kommunen mit deutlich mehr Mitteln zu unterstützen. Er zweifelt auch die Aussage an, auf dem Land werde zu viel gebaut.Genau dort erfülle sich manche Familie den Traum vom Eigenheim, den sie sich in Trier schon nicht mehr leisten könne. Ähnliches gelte für Luxemburger, die in grenznahe Orte zögen.Die Landräte in der Eifel sprechen sogar von einem Baubedarf auf dem Land, wenn es um kleinere Ein- oder Zweizimmerwohnungen geht. Heinz-Peter Thiel (Vulkaneifel) sieht für den ländlichen Raum eine Chance, mit solchen Gebäuden Singles, junge Paare oder Facharbeiter anzulocken.In der Stadt Trier sieht die Studie des Instituts für deutsche Wirtschaft den Wohnbedarf nicht völlig gedeckt. Danach klafft dort bei Zwei- und Dreizimmerwohnungen eine Lücke, bei der der Bedarf die Bautätigkeit übersteigt.