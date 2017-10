Wirtschaft sucht noch Hunderte Azubis  Ausbildungsmesse in Trier

Und hier gibt es die Jobs: Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ in Trier

65 regionale Ausbildungsbetriebe präsentieren sich am Freitag, 20. Oktober, im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Herzogenbuscher Straße. Von 14 bis 17 Uhr können sich Jugendliche und Eltern bei den Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk, Gesundheitsberufen oder Behörden informieren. Hunderte unterschiedliche Ausbildungsberufe werden präsentiert.



„Gerade diese große Vielfalt der Branchen ist ein Vorteil der Messe“, findet Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der IHK. Dies bestätigt auch Benjamin Koerfer von der Arbeitsagentur Trier: „Meist haben Jugendliche bei ihrer Berufswahl den Blick auf wenige bekannte Lehrberufe. Bei der Messe haben sie eine gute Gelegenheit, Alternativen kennenzulernen.“



Diese Möglichkeit bietet sich den Jugendlichen, die noch für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz suchen oder sich zunächst orientieren wollen, auch beim Speed-Dating. Im Fünf-Minuten-Takt können sich Bewerber bei Betrieben vorstellen. Das kleine Bewerbungsgespräch ist eine gute Übung für spätere Vorstellungen. Unter allen Speed-Dating-Teilnehmern wird zudem ein Gewinn von 1000 Euro verlost.

Petra Kollmann von der Handwerkskammer Trier rät deshalb Jugendlichen: „Bewerbungsunterlagen schnappen, schick machen und eine Lehrstelle sichern.“



„Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ ist eine gemeinsame Aktion der Arbeitsagentur Trier, der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer und dem Trierischen Volksfreund. Die Ausbildungsmesse in Trier ist bereits die elfte Auflage.





Karriere mit Lehre

In der Wirtschaft läuten die Alarmglocken: „Wir werden in der Region weltweit bewundert für unsere mittelständisch geprägte Wirtschaft und die duale Berufsausbildung“, sagt Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier. „Doch nun geht uns der Nachwuchs aus. Schon jetzt ist der Fachkräftemangel für jedes zweite Unternehmen ein Geschäftsrisiko. Wir müssen deshalb mehr für unsere duale Ausbildung tun“, mahnt Glockauer.Dabei ist die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen in der Region Trier weiterhin hoch: Bis August wurden bei der Agentur für Arbeit Trier 3919 Stellen gemeldet, dies ist ein Plus von 126 gemeldeten Stellen oder 3,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier: „Wie schon in den vergangenen Jahren stellen wir fest, dass sich der Ausbildungsmarkt in der Region Trier von einem Arbeitgeber- zu einem Bewerbermarkt gewandelt hat. Ausbildungsinteressierte Jugendliche haben sehr gute Chancen eine Lehrstelle zu finden.“ Im August 2017 waren noch 1115 Stellen unbesetzt.Ein Großteil dieser Stellen kommt aus dem Handwerk. „Derzeit können unsere Mitgliedbetriebe noch etwa 450 Jugendlichen sofort eine Lehrstelle anbieten“, sagt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Trier, Axel Bettendorf, dem TV. Und auch für das kommende Jahr liegen der HWK schon mehr als 500 Meldungen vor, ohne, dass die Kammer schon mit der Lehrstellenakquise für 2018 begonnen hätte.Unter diesen Voraussetzungen sind die Wirtschaftsverbände und die Unternehmen gefordert. Denn obwohl es also mehr gemeldete Stellen als Bewerber gibt, finden einige Suchende keine passende Ausbildungsstelle.Daher appelliert Wilhelmi: „Unternehmen sollten sich auch für Bewerber öffnen, die gewisse Hemmnisse haben. Dies gilt insbesondere auch für geflüchtete Menschen, die mittlerweile nach Abschluss der Sprachkurse verstärkt auf den Ausbildungsmarkt drängen. Die Agentur für Arbeit berät Unternehmen gerne und kann je nach Sachlage auch Förderungen zur Unterstützung von Unternehmen und Auszubildenden gewähren.“Doch die Wirtschaft hat vor allem auch Abiturienten oder Studienzweifler im Blick. Die Industrie- und Handelskammer hat deshalb ihre Studienabbrecherberatung weiter verstärkt.Und das Handwerk verspricht beste Karrieremöglichkeiten. „Gestern Lehrling, heute Geselle, morgen Meister, dieser Slogan aus der Vergangenheit gilt heute mehr denn je“, findet Axel Bettendorf. Auch die HWK wirbt verstärkt bei Abiturienten. „Eine Ausbildung im Elektrobereich oder im Bereich Sanitär, Heizung, Klimatechnik (SHK) ist sehr trendig. Die Digitalisierung spielt in diesen Branchen in Zukunft eine große Rolle.“ Auch angesichts der schwierigen Nachfolgesituation im Handwerk, jedes dritte der 7000 Handwerksfirmen braucht in den kommenden Jahren einen Unternehmensnachfolger, seien die Aufstiegschancen für junge engagierte Leute bestens.Grundschule, Gymnasium, Abi, Studium. Dieser Weg liegt voll im Trend. Und dann? Nicht jeder Akademiker hat mit Abschluss seines Studiums eine steile Berufskarriere vor sich. Für manchen Jugendlichen lohnt sich der Blick auf die duale Ausbildung. Mit einem guten Gesellenbrief steht einem im Handwerk die berufliche Welt offen, mit Jobgarantie und der Möglichkeit, sich als Meister oder an einer Hochschule weiterzuqualifizieren. Vom Lehrling zum Unternehmer, die Chance bietet sich.