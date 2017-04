Wo das Land in Krankenhäuser aus der Region investiert

Vier Millionen Euro fließen in das Brüderkrankenhaus Trier, um die Intensivstation auszubauen und zu sanieren. Das Mutterkrankenhaus in Trier erhält zwei Millionen Euro für die Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 3,5 Millionen Euro kriegt das St. Joseph-Krankenhaus in Prüm an Fördermittel für OP-Abteilungen. In Wittlich will das Land die Wege zur Notaufnahme verbessern. 600 000 Euro Euro gehen in die Verbesserung des Rettungsweges vom Hubschrauberlandeplatz zur Notaufnahme. 300 000 Euro bezuschusst das Land außerdem, um die Geburtshilfe zu sanieren.



Das Land stellt 2017 insgesamt drei Millionen Euro mehr an Fördermitteln aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm bereit als im vergangenen Jahr. "Alle Anträge von Häusern konnten wir im Investitionsplan aufnehmen", sagte Bätzing-Lichtenthäler. Zusätzlich werden die Krankenhäuser auch dieses Jahr pauschal mit 51,2 Millionen Euro gefördert, die sich nach Fallzahlen und Bedarf richten. Inklusive der Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds stehen den Krankenhäusern im Land 137 Millionen Euro zur Verfügung. Bätzing-Lichtenthäler sagt, die Investitionen leisteten einen wesentlichen Beitrag, den baulichen Zustand der Krankenhäuser "auf hohem Stand zu erhalten und darüber hinaus zu verbessern".



Krankenhausgesellschaft und Krankenkassen pochen dagegen auf höhere Ausgaben. Sie warnen vor einem Investitionsstau in den Krankenhäusern.