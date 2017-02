Zoll findet bei Autofahrerin auf A1 13 000 Euro in Briefumschlägen

Die Beamten hatten die 31 Jahre alte Frau bereits am 31. Januar auf einem Rastplatz in der Nähe von Hermeskeil kontrolliert. Sie war von Luxemburg gekommen, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hieß.

Weil es sich bei dem Fall womöglich um Geldwäsche handelt, hat die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz die weiteren Ermittlungen übernommen. Weil sie den Beamten das Bargeld zunächst verschwiegen hatte, wurde gegen die Autofahrerin außerdem ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein Sprecher des Hauptzollamtes wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern, ob und welche Angaben die Frau selbst dazu gemacht hat.