Mehrere Unfälle nach Wintereinbruch in der Region

Saarbrücken. Aufgrund des plötzlichen Wintereinbruchs ist es in der Nacht zu Samstag im Saarland zu etwa 30 Unfällen gekommen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Autofahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Auf der Autobahn 8 kam der Mann mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Schwalbach-Schwarzenholz und Schwalbach in Fahrtrichtung Luxemburg während eines Überholvorgangs von der Fahrbahn ab. Dabei geriet sein Wagen auf die Leitplanke der linken Autobahnbegrenzung und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden.

In der Region Trier hat Neuschnee am Samstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Besonders die Nebenstraßen im Hunsrück waren betroffen.In Idar-Oberstein kam es laut Polizei in der Nacht auf Samstag wetterbedingt zu mehreren Unfälle mit Blechschäden, unter anderem in den Stadtteilen Tiefenstein und Nahbollenbach. Zwei Autofahrer rutschten auf schneeglatter Fahrbahn gegen eine Begrenzungsmauer sowie gegen eine Hauswand. Auf der Hunsrückhöhenstraße bei Morbach hingen in der Nacht mehrere Lastwagen fest.Großes Glück hatte am Samstagmorgen der Fahrer eines Lieferwagens. Beim Befahren der Landstraße 46 bei Speicher verlor der Mann auf der glatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte im angrenzenden Wald gegen einen Baum. Dabei blieb er unverletzt. Am Wagen entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bitburg.In Pirmasens kam es in der Nacht zu Samstag zu gleich drei wetterbedingten Verkehrsunfällen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei zwar niemand verletzt, es entstand jedoch ein Schaden von insgesamt etwa 12.500 Euro. In einem Fall war eine Fahrerin obendrein alkoholisiert, so dass ihr Führerschein sichergestellt wurde. (dpa/lrs)Am Nachmittag und Abend kommt es zeitweise wieder zu Schnee und Schneeregen, in tiefen Lagen allerdings mehr und mehr Regen. Die Temperaturen liegen am Samstag bei maximal ein Grad in Gerolstein und bis 6 Grad in Saarburg. In der Nacht gibt es erneut mit Regen oder Schneeregen. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 2 und minus ein Grad.