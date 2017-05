Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 17 Uhr in der Graf-Siegfried-Straße auf dem rechten Gehweg vom Kreisverkehr am Fruchtmarkt kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs streifte ein vorbeifahrendes Auto die Frau. Sie wurde dabei leicht verletzt. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um ein silbernes Auto handeln. Der Fahrer soll ein Mann gewesen sein.



Eine junge Frau, die den Unfall beobachtete, kümmerte sich im Anschluss um die verletzte 55-Jährige und brachte sie in eine Apotheke.



Die Polizeiinspektion Saarburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06581/91550. Insbesondere die Zeugin, die die Verletzte in die Apotheke brachte, wird gebeten, sich zu melden.