74-Jährige bei Unfall in Oberbillig schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, sei die 74-jährige Frau aus dem Kreis Merzig auf der B 419 aus Richtung Wasserliesch kommend in Richtung Temmels unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich Moselstraße / B 419 habe ihr nach aktuellem Ermittlungsstand ein 50-jähriger Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg die Vorfahrt genommen, es kam zu einem Zusammensotß beider Fahrzeuge.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 13.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Im Einsatz waren ein Notarzt der Berufsfeuerwehr Trier, dass DRK Konz, die Freiwillige Feuerwehr Oberbillig sowie die Polizei Saarburg.