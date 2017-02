80-Tonnen-Kran zieht gesunkene Yacht aus Saarburger Hafen

Aufwendige Bergungsaktion im Saarburger Hafen: Die am Dienstagabend gesunkene Yacht wurde am Donnerstag aufwendig geborgen.Bereits am Morgen traf ein Niederländisches Bergungsteam im Saarburger Hafen ein. Die Spezialisten betraten das gesunkene Boot zunächst mit Neoprenanzügen und dichteten das Boot mit Holzplatten ab. Anschließend wurde die Yacht mit drei Pumpen ausgepumpt, damit diese wieder auftrieb bekam.Das Technische Hilfswerk aus Saarburg unterstützte den Einsatz und stellte die Stromversorgung sicher. Nach rund einer Stunde stieg das Boot dann wieder auf, ein Leck war auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Daraufhin wurde das Boot mit Stricken zur anderen Hafenseite gezogen.Ein Kranunternehmen aus Trier kümmerte sich dann um die Bergung, die sich bis in den Abend zog. Das THW leuchtete die Einsatzstelle aus. Der 80-Tonnen Kran hob die Yacht auf einen spezial Tieflader.Die Yacht wird zur eine Niederländischen Werft transportiert und dort genau untersucht. Der Sachschaden liegt bei mehreren 10.000 Euro.