Addys Mercedes in Saarburg: Karibisches Flair vor historischer Kulisse

Extra: WEITERE KONZERTE VON STATION K

Saarburg "Extraña", zu Deutsch: andersartig, nennt Addys Mercedes ihr neuestes Album. Die Sängerin singt und spielt auch anders als andere, anders war der Ort: Das Saarufer direkt gegenüber der majestätischen Burg. "Dieser Platz ist für uns eine Premiere", sagt Christof Kramp von Station K erfreut. Die Künstlerin kennt die Burg allerdings, denn auch dort oben hat sie bereits gespielt.Ihr neues Album sieht die gebürtige Kubanerin als einzige Hymne auf das Leben: "Ich will andersartig sein, lasse viele Einflüsse in meiner Musik erklingen, von Rock über Pop bis Klassik." Dafür ist Tochter Lea (16) zuständig. Sie hat klassische Geige studiert und spielt auch Keyboard. Ein gutes Dutzend Instrumente konnten die rund 150 Zuhörer in einer lauen Sommernacht genießen.Interessant ist die Mischung aus deutschen Einflüssen und der Karibik. "Inzwischen fragen mich die Leute in Kuba, woher ich komme", scherzt die Sängerin. Wichtigster Unterschied zu ihrer ehemaligen Heimat: "In Kuba spielen alle immer so laut." Auf der Bühne am Saarufer ging es dezenter zu, aber nicht minder emotional.Zuerst war die Stimme zu hören. Addy Mercedes tauchte aus dem Hintergrund auf und hatte ihr Publikum sofort mit ihren Liedern aus dem Leben für sich eingenommen. "Nada", dieses Lied dreht sich um die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. "Sabado Roto" ist ein "kaputter Samstag", an dem sie eigentlich was ganz anderes machen wollte als im Regen stehen. "Rompe El Carocol" fordert unwillkürlich zum Tanz heraus. "Es macht Mut, das zu tun, was man will." Addys findet sowieso, dass jeder sein Leben genießen sollte.Und es dauerte nicht lange, da wurde auch vor der Bühne getanzt, mitgeklatscht und mitgesungen, auch ohne zu wissen, was man da singt.Elke S. aus Trier ist ein echter Fan der Sängerin: "Sie ist wie immer großartig." Aber auch die Kulisse mit der Burg und das schöne Wetter passen. Der Saarburger Marc Thiel findet die karibischen Rhythmen mit dem karibischen Wetter ebenfalls eine gelungene Kombination: "Das Panorama und der Salsa, das passt gut." Es sei toll, dass es solch vielseitige Kultur in Saarburg gibt.In der Pause bildete sich schnell eine Menschentraube um den Schallplatten-Verkaufsstand. Auch hier war viel Lachen zu hören. Addys bot an: "Da können wir mal ein bisschen quatschen." Es war ein fröhlicher Abend am Ufer der Saar.Die Besetzung: Addys Mercedes: Gesang, Percussion, Cajon; Tochter Lia: Geige, Keyboards; Cae Davis: Bass; Pomez Di Lorenzo: Gitarren, Okulele. Weitere Informationen auf www.addysmercedes.com Freitag, 21. Juli, 19 Uhr:singt Reinhard Mey in der Ockfener St. Martin-Abtei Samstag, 22. Juli, 19 Uhr:mit Sängerin Tobi, Boemundhof Saarburg; Samstag, 5. August, 19 Uhr:(Bon Jovi und Udo Lindenberg-Tribute) Boemundhof Saarburg. Informationen und Tickets unter www.station-k.de