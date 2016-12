Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte einen Container am frühen Sonntagvormittag in Brand gesteckt. Durch die Hitzeentwicklung gerieten auch die beiden nebenstehenden Container in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Irsch gelöscht werden. Der Schaden an den Containern beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro. Hinweise zur Tat bitte an Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-91550.