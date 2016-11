Auszeichnung "Winzer des Jahres" geht nach Saarburg

Haben es geschafft, Tradition und Moderne zu hoher Weinkunst zu verbinden: Hanno Zilliken und seine Tochter Dorothee vom Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken aus Saarburg. TV-Foto: Sabine Schwadorf

(Mainz/Saarburg) Die begehrte Auszeichnung Winzer des Jahres des Weinführers Gault&Millau geht für 2017 an die Saar. Hans-Joachim und Dorothee Zilliken aus Saarburg freuten sich überschwänglich über den Preis, der ihnen am Donnerstag in Mainz überreicht wurde.