Auto prallt in Kirf gegen Laternenmast - BMW-Fahrer verletzt

Laut Polizei fuhr der 21-jährige Fahrer mit seinem BMW am Mittwoch gegen 21.55 Uhr aus Kollesleuken kommend die Leukstraße in Kirf entlang, um dann auf die Perler Straße in Richtung Saarburg abzubiegen.



Nach Angaben des BMW-Fahrers kam ihm dort ein weißes Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Er wich nach rechts aus und kollidierte mit einem Laternenmast.



Der BMW wurde dabei total beschädigt. Der Fahrer und der 20-jährige Beifahrer des BMW wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Telefon 06581-91550, in Verbindung zu setzen.