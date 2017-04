Auto überschlägt sich auf der B 268 bei Zerf - Fahrerin schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine junge Autofahrerin gegen 5.50 Uhr von der B268 bei Zerf abgekommen. Ihr Auto überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum liegen. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer hielten an der Unfallstelle an und retteten die verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug.



Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr einspurig am Unfall vorbei. Die Autofahrerin kam nach notärztlicher Versorgung mit schweren Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus.



An dem Auto entstand ein Totalschaden, es wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.



Während der Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße durch die Polizei kurzzeitig gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Zerf, das DRK Zerf, der Notarzt aus Saarburg und die Polizei Saarburg.