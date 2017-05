Auto überschlägt sich auf der B 51 - Fahrer verletzt

Der Mann war gegen 21.45 Uhr von Serrig kommend auf der B 51 in Richtung Saarburg unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich zwei Mal im Straßengraben. Das Fahrzeug blieb dort auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Bundesstraße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten eine halbe Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Beurig, die Feuerwehr Saarburg Löschzug Mitte, der Notarzt und Regelrettungsdienst aus Saarburg, sowie der DRK Ortsverein Saarburg und die Polizei Saarburg.