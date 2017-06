Blitz schlägt in Wohnhaus in Trassem ein

Foto: Wilfried Hoffmann

(Trassem) Ein Blitzeinschlag hat am Freitagnachmittag in Trassem im Dachgeschoss eines Hauses einen Brand ausgelöst. Der Blitz schlug gegen 15.24 Uhr in das Wohnhaus in der Saarburgerstraße ein. Die Feuerwehr war schnell an der Einsatzstelle und konnte das Feuer zügig löschen.