Nach bisherigen Informationen liegt das 15 Tonnen schwere Boot mit dem Heck unter Wasser. Pumpversuche des Technischen Hilfswerks seien am Abend erfolglos gewesen, andere Maßnahmen zur Hebung des Bootes waren am Abend nicht möglich. Verletzt wurde niemand, das Boot liegt vertäut am Steg. Im Einsatz waren neben dem Technischen Hilfswerk Saarburg die freiwilligen Feuerwehren aus Saarburg und Beurig, der Gefahrstoffzug sowie das DRK Saarburg.