Braten, Viez und Fahrspaß bei Saarpedal (Fotos/Video)

Info: Bilanz der Polizei und Ärger mit der Bahn

Es ist kurz vor 12 Uhr. Der alte Scheibenwischermotor an dem selbst gebauten Holz-Spießgrill arbeitet auf Hochtouren. Für Rainer Bach, Rüdiger Hausen und Leo Anton läuft die Spießbraten-Stoßzeit. Bis 13 Uhr ist der Platz in Schoden proppenvoll. Irgendwann am Nachmittag, vermutlich früher als in den vergangenen Jahren, sind dann wohl 24 Braten verkauft. Zwei köstliche Scheiben mit Brötchen kosten fünf Euro. Der Erlös kommt der Dorfgemeinschaft zu gute. So läuft es in allen Orten am Rand der autofreien Straßen im Saartal zwischen Konz und Merzig.Manchmal sind die Wartezeiten an den Getränkeständen länger, weil sich zu viele Radler, Skater und Rollerfahrer um ein Getränk oder etwas zu essen bemühen. Es ist sehr viel los, aber die Laune ist bestens.Schon kurz nach Start um 10 Uhr beim Winzerfest im Konzer Maierspark meldet sich Stefanie Koch, Geschäftsführerin der Saar-Obermosel-Touristik, zuversichtlich in Konz-Filzen zu Wort: „Strahlendes Wetter! Und alle sind vorbereitet: Saarpedal 2017 wird auf jeden Fall ein Erfolg werden“, sagt sie ins Mikrofon für das Volksfreund.de-Video. Die Erwartung eine der Saarpedal-Organisatorinnen wird sich im Lauf des Tages bestätigen. Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion in Saarburg, geht von viel mehr Teilnehmern aus als im Vorjahr. Da waren rund 15 000 Menschen unterwegs.Egbert Dederichs, Ortsvorsteher von Filzen/Hamm ist ebenfalls auf der Strecke. Bei ihm wirke noch die beeindruckende Feier nach, die er am Tag zuvor in Köln erlebt habe, als sich der 1. FC Köln durch einen Sieg für die Euro League qualifiziert habe, erzählt er am Streckenrand.In Kanzem, ein Ort weiter Richtung Saarburg, macht gerade eine Gruppe mit acht Erwachsenen und vier Kindern ein kleines Päuschen. Die Mitfahrer kommen aus Könen, Wasserliesch, Karthaus und Konz. „Freie Straßen, tolles Wetter, das passt!“, meint Michael Maes aus Könen. Sie seien immer bei Saarpedal dabei, wenn das Wetter stimme, erzählt er.Wieder einige Kilometer saaraufwärts haben sich die Wiltinger Vereinsgemeinschaft und die örtlichen Winzer unterhalb der Saarbrücke versammelt. Ortsbürgermeister Lothar Rommelfanger ist stolz auf die vielen Helfer aus dem Ort: „Ich freue mich ganz besonders, dass auch die Jungwinzer hier vertreten sind und unseren Gästen die guten Wiltinger Weine anbieten können.“Doch es gibt nicht nur Wein in Wiltingen. Der 2014 gegründete Viezclub Wiltingen bringt ein anderes in der Region sehr beliebtes Getränk an den Mann. Heiko Weber, eines der zehn Vereinsmitglieder, sagt: „Viez ist ein sehr erfrischendes Getränk. Gerade wenn man es mit Sprudel oder Limo mischt, ist es prickelnd und passt zum Radfahren.“ Maria Thieser, die mit einer Freundin von Saarhölzbach aus bis nach Schoden gefahren ist, hat einen Platz beim Spießbratenstand erobert. Sie mache bei Saarpedal immer eine Pause in dem Ort: „Unterwegs ist frischer Fahrtwind, und in Schoden gibt es gute Sachen zu essen und trinken. Wir haben einen schönen Tag.“Endpunkt der Radtour des TV-Reporters an diesem Tag ist die Aktionszone in Saarburg. Kinderschminken, Livemusik, eine Rutsche mit Plastikkisten, kühle Getränke und warmes Essen. Helge Winkelbauer aus Hamburg spielt seinen kleinen Dudelsack und schreitet durch die Menge. Er hat gerade eine Pause. Eigentlich ist er mit der MS Wissenschaft unterwegs, die Kindern das Leben in den Meeren näherbringt. Saarpedal erinnere ihn an die monatlichen Demon?strationen für ein besseres Radwegnetz in Hamburg, sagt er im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. Nur dass bei Saarpedal noch mehr los sei.Harald Lahr, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, zieht eine positive Bilanz. Die Polizei habe keine größeren Einsätze gehabt. Mehrfach seien Autofahrer auf Abwegen wieder in die richtige Richtung geleitet worden. Bei Mettlach sei eine Frau bei einem Sturz vom Skateboard verletzt worden. Manchmal lasse nur die Verkehrsmoral der Menschen zu wünschen übrig, wenn zum Beispiel Verbotsschilder einfach ignoriert würden, sagt Lahr.Ärger hatten hingegen einige Radfahrer, die am Nachmittag mit der Bahn von Mettlach nach Trier zurückfahren wollten. Obwohl im Regionalexpress viel Platz war, durften sie nicht mit ihren Zweirädern einsteigen. Begründung: Räder nur in der Regionalbahn.