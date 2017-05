Brennender Holzstapel in Palzem löst nächtlichen Feuerwehreinsatz aus

(Palzem) In der Nacht zum Samstag ist es gegen 0:15 Uhr zu einem Brand eines Holzstapels oberhalb des Sportplatzes am Waldrand in Palzem (Kreis Trier-Saarburg) gekommen.