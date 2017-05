Brennender Traktor löst Feuer in Lagerhalle in Nittel aus - Fünf Leichtverletzte

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Traktor zum Zeitpunkt des Brandes in einer Lagerhalle, welche als Abstellort für landwirtschaftliche Maschinen und als Getreidespeicher genutzt wird.



Bei dem Versuch des Eigentümers mithilfe weiterer Helfer das Feuer zu löschen, wurden fünf Personen

leicht verletzt. Es besteht bei allen der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.



Die genaue Ursache für den Traktorbrand sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.



Im Einsatz waren zwei First Responder von der Obermosel, zwei Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes, ca. 20 Kollegen der freiwilligen Feuerwehr Nittel und die Polizeiinspektion Saarburg.



Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550, oder Fax: 06581-915550.