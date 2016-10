Bürger fordern Beteiligung

Extra

Mandern. Nur wenige Stühle in der Manderner Siebenbornhalle sind frei geblieben. Etwa 300 Einwohner aus der Verbandsgemeinde (VG) Kell am See sind in den Hochwaldort gekommen, um über die Fusionspläne zu diskutieren.Martin Alten, Bürgermeister der VG Kell am See, wirbt gleich zu Beginn für die Entscheidung des Lenkungsausschusses, den der Verbandsgemeinderat eingesetzt hat. Der Ausschuss empfiehlt, mit der VG Saarburg über einen Zusammenschluss zu verhandeln.Alten sagt: "Grundlage der Gespräche des Lenkungsausschusses mit den Verbandsgemeinden Hermeskeil, Ruwer und Saarburg war das Bestreben, dass die VG Kell am See geschlossen mit einer anderen VG eine neue Verwaltungseinheit bildet."Wichtige Themen bei den Gesprächen seien Finanz- und Personalfragen sowie die Organisation der Schulen, der Verbandsgemeindewerke, des Tourismus und der Feuerwehr gewesen. Auf der Grundlage der mit den anderen Verbandsgemeinden ausgetauschten Daten sei der Lenkungsausschuss zu dem Ergebnis gekommen, dass die VG Kell am See strukturell sehr gut mit der VG Saarburg harmonieren könne. Alten warnt vor der Idee, dass die Orte aus der VG in verschiedene Verwaltungseinheiten wechseln: "Dann wären unsere Ortsgemeinden nicht mehr als ein Anhängsel in den jeweils neuen Strukturen." Ein Ergebnis der Verhandlungen müsse aber auch sein, dass Kell als Verwaltungsstandort erhalten bleibt. Alten betont, dass der Lenkungsausschuss bislang nur eine Empfehlung abgegeben habe. "Die weiteren Gespräche mit der VG Saarburg werden ergebnisoffen geführt. Am Ende der Verhandlungen kann man auch über konkrete Zahlen sprechen. Dafür ist es momentan jedoch zu früh", sagt der Bürgermeister.Der Argumentation von Martin Alten folgten auch die Fraktionsvorsitzenden des Verbandsgemeinderats. Klaus Marx (CDU) stellte klar, dass für ihn in der Fusionsfrage entscheidend sei, bei welcher Variante die VG am meisten profitiere. Allerdings sei den Mitgliedern bei der Abstimmung im Rat am 9. November freigestellt, wie sie votieren. Manfred Rauber (SPD) sieht die meisten möglichen Synergien mit der VG Saarburg. Erwin Rommelfanger (FWG) betont, dass die VG Kell am See auf das, was sie in den vergangenen Jahren gerade auf dem Feld des Tourismus erreicht habe, stolz sein könne. "Wir zählen in der VG jedes Jahr 200 000 Übernachtungen. Die generieren für unsere Region einen Mindestumsatz von sechs Millionen Euro und sichern Arbeitsplätze."Widerspruch zu dieser vom Lenkungsausschuss angestrebten Lösung kommt aus den Reihen der Zuhörer. Dittmar Lauer aus Kell meldet sich als Erster zu Wort. Er plädiert für ein Bürgerbegehren mit dem Ziel, einen Bürgerentscheid herbeizuführen. "Die Bürger sollen selbst entscheiden, wo sie ihre raumpolitische und persönliche Zukunft sehen. Ich hoffe, dass sich eine qualifizierte Mehrheit für eine starke VG Hochwald ausspricht, damit auch künftig das Mittelzentrum Hermeskeil seine vielfältigen Aufgaben erfüllen kann", sagt der Heimatforscher. Einen entsprechenden Prozess will er in seiner Heimatgemeinde Kell anstoßen, wo sich gestern der Gemeinderat mit den Fusionsplänen der VG Kell am See befasste.Der Forderung nach einer besseren Einbindung der Bürger in den Entscheidungsprozess schließen sich Willi Emser aus Baldringen sowie Herbert Himmes und Claudia Rausch aus Schillingen an.Wolfgang Schäfer aus Schillingen fordert wie Emser aussagekräftige Zahlen. "Nur die können Grundlage für eine seriöse Entscheidung sein."Einige Befürworter einer Fusion mit Saarburg melden sich an diesem Abend zu Wort. Beispielsweise Tim Kohley aus Mandern. Er fordert, dass die Bürger dem Lenkungsausschuss ihr Vertrauen schenken sollten. Er spricht sich für einen Übertritt der VG als komplette Einheit aus: "Das bringt den Ortsgemeinden den größten Vorteil." Wie Reaktionen auf Stellungnahmen in der eher nüchternen Diskussion zeigen, scheint eine Mehrheit der Zuhörer für eine Fusion der Verbandsgemeinde in Gänze und auch mit der VG Saarburg zu sein.Martin Marx aus Lampaden macht allerdings noch mal deutlich, dass der Lenkungsausschuss bislang lediglich eine Empfehlung pro VG Saarburg ausgesprochen habe. "Das heißt aber nicht, dass die Türen für eine Fusion mit der VG Hermeskeil zugeschlagen sind." Nach der Veranstaltung ist er allerdings auch ratlos, denn "ich gehe nach Hause und bin nicht schlauer als wie zuvor".Die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Saarburg und Hermeskeil, Jürgen Dixius und Michael Hülpes, gehören an dem Abend auch zu den Zuhörern. Im Vorfeld war vereinbart worden, dass sie keine Stellungnahmen abgeben. Das wird auch so umgesetzt.Die Verbandsgemeinde Saarburg/Kell wäre nach einer Fusion die größte VG im Landkreis Trier-Saarburg. Sie würde 29 Ortschaften mit rund 33 000 Einwohnern zählen und hätte eine Größe von etwa 359 Quadratkilometern. itz