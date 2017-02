Die Stadt Saarburg bekommt ein Haus für Vereine

Saarburg Derzeit fehlt es in Saarburg an Räumen für Vereine und Seniorenarbeit. Trotzdem waren nicht alle Mitglieder des Saarburger Haupt- und Finanzausschusses dafür, ein Haus der Vereine in einem städtischen Gebäude unterzubringen. Der Antrag zu dem Thema kam von der CDU. Sie möchte, dass das Gebäude am City-Parkplatz, in dem derzeit zwei Kita-Gruppen untergebracht sind, künftig für Vereine und Seniorenarbeit genutzt wird. Die beiden Kita-Gruppen sollen nämlich in das Fortbildungszentrum in der Straße Blümchesfeld umziehen, das die Stadt gekauft hat, um es zum Kindergarten umzubauen. Frühestens Anfang 2018 können laut Verwaltung vier Gruppen dort einziehen.CDU-Fraktionsvorsitzende Gabi Thebach erläuterte den Antrag ihrer Fraktion: "Nachdem das Pfarrheim St. Laurentius weggefallen ist und die provisorische Lösung im Schwarzen Kopf gekündigt wurde, gibt es in der Innenstadt keine Räume mehr für Gruppen und Vereine." Es fehlten unter anderem Räume für Proben des Musikvereins, für Veranstaltungen der Caritas und der Hilfsorganisationen. Der monatliche Mittagstisch der Pfarrcaritas in der ehemaligen Gaststätte Schwarzer Kopf könne bald nicht mehr angeboten werden.Edith van Eijck, Fraktionsvorsitzende der SPD, stellte viele kritische Fragen zu dem Antrag: "Wie hoch sind die Umbaukosten? Was ist das Gebäude wert? Was sagt die Grundschule St. Laurentius, die das Gebäude mal nutzen sollte, zu dieser Lösung?" Sie wies zudem daraufhin, dass das Gebäude am City-Parkplatz der letzte Kita-Standort in der Innenstadt sei. Dort seien Kindergärten umweltfreundlicher zu erreichen. Sie befürchte zudem weiteren Bedarf an Kita-Plätzen mit dem geplanten Neubaugebiet in Beurig, sagte van Eijck. Für die Vereine gebe es Räume unter anderen in der Glockengießerei und der Gastronomie.An dieser Stelle konterte Stadtbürgermeister Jürgen Dixius (CDU): Es gebe keine Nebenräume in der Gastronomie, die der Musikverein nutzen könne. Der Raum in der Glockengießerei sei tagsüber besetzt. Er stellte infrage, dass es künftig für solch eine kleine Kita eine langfristige Genehmigung gebe. Auch einen Verkauf des Gebäudes sieht Dixius kritisch. "Dann würde das Gebäude wohl abgerissen werden und ein zwei- bis dreigeschossiges Wohnhaus entstehen." So bliebe der zentral gelegene Bau in öffentlicher Hand. Zur Grundschule St. Laurentius informierte er, dass die Erweiterung der Schule um zwei Klassenräume beschlossen sei. Sie beginne in den nächsten Tagen.Van Eijck blieb skeptisch. Sie wandte ein, dass Verwaltungsaufwand entstünde und dass die Folgekosten bei einem Haus der Vereine freiwillige Leistungen seien. Weder bei einem Umbau noch bei der Unterhaltung seien große Kosten zu erwarten, hieß es auf der Gegenseite. Der Beigeordnete Franz-Josef Reiter (CDU) ergänzte. "Wir wollen Vereine fördern." Van Eijck stimmte schließlich als einziges Ausschussmitglied gegen die Umnutzung des Gebäudes. Fünf Mitglieder stimmten mit Ja, zwei enthielten sich. Die Verwaltung erhielt zusätzlich den Auftrag, ein Konzept für das Außengelände am City-Parkplatz zu erarbeiten.