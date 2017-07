Laut Polizei brachen die Täter den Baucontainer zwischen 20 und 6 Uhr auf. Dieser stand zum Tatzeitpunkt unterhalb der B 419 in den Weinbergen zwischen Nittel und Wincheringen-Rehlingen.



Sie entwendeten 200 Liter Dieselkraftstoff, ein Stromaggregat, sowie mehrere Bauwerkzeuge. Der Wert des Diebesgutes wird auf 3500 Euro geschätzt.



Hinweise an die Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 oder per Fax an 06581/915550.