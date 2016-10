Erhalt des Bürgerbusses für Verbandsgemeinde Saarburg steht auf der Kippe

Seit es den Bürgerbus gibt, also seit fünf Jahren, sind Günter Weirich und Hans-Werner Orth mit dem Neunsitzer zwischen Saarburg und den Orten der Verbandsgemeinde unterwegs. Montags, mittwochs und donnerstags, vormittags sowie nachmittags sitzt einer von ihnen am Lenker. Ehrenamtlich. Woche für Woche.

Kilian Zender, Leiter der Ehrenamtsbörse im Mehrgenerationenhaus, sagt: „Ich habe Riesenrespekt vor den beiden.“ Auch Bürgermeister Jürgen Dixius ist voll des Lobes für die zuverlässige Arbeit der Männer. Er spricht von „einer ganz enormen Leistung“. Doch die beiden sind über 70 Jahre alt und wollen Anfang November aufhören. Orth sagt: „Es hat mir Spaß gemacht, ich habe die Stammgäste ein wenig kennengelernt.



Für die eher älteren Herrschaften, die nicht mehr so mobil sind, tut es mir leid. Aber ehrenamtlich ist der Umfang mit 40 Stunden pro Monat doch sehr hoch.“ Er übe zudem noch ein weiteres Ehrenamt aus. Anfang November müssten Orth und Weirich noch einmal den alle fünf Jahre fälligen Personenbeförderungsschein absolvieren, den sie zum Fahren des Bürgerbusses benötigen. Für den Schein ist eine intensive gesundheitliche Prüfung notwendig, ein polizeiliches Führungszeugnis und ein Auszug aus dem Verkehrszentralregister.



Neue Fahrer werden nun dringend gesucht. Übereinstimmend erklären Dixius und Zender, das Problem sei, Menschen zu finden, die sich dauerhaft bereiterklärten, den Bus zu fahren. Ehrenamtler für zeitlich begrenzte Projekte zu finden, sei wesentlich einfacher. Dennoch hoffen beide, dass ihr aktueller Aufruf Erfolg hat.



Die Idee zum Bürgerbus kam ursprünglich aus der Ehrenamtsbörse heraus. Der Bus sollte eine einfache Unterstützung sein für alle, die nicht mobil sind. Er sollte die Lücken des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum etwas verkleinern. Zender räumt ein, dass „der Bedarf letztendlich nicht so groß ist, wie erwartet und ermittelt“. Viele Menschen – und es seien vor allem ältere, die das Angebot nutzten – hätten auf Nachfrage angegeben, sie würden noch ausreichend unterstützt von Nachbarn und Verwandten. Das soziale Netz funktioniere noch recht gut. Die Zahlen für den Bürgerbus fallen entsprechend aus (siehe Extra).



Dixius weist auch auf andere Modelle hin wie das Mannebacher Dorfmobil. Mit diesem Bus würden Mannebacher und auch Bürger aus Fisch nach Voranmeldung befördert. Das Thema Mobilität im Alter werde in den anderen Orten im Rahmen der Entwicklung der sorgenden Dorfgemeinschaften ebenfalls angegangen, sagte Dixius. Doch das wird noch dauern. Derzeit laufe dieser Prozess in Trassem und Kastel-Staadt.



Auch Zender verweist auf andere Lösungsmöglichkeiten. So plane die Ehrenamtsbörse aktuell Einkaufsdienste für Bedürftige. Anfang 2017 solle dieses Projekt umgesetzt werden. Doch mit Einkaufsfahrten wird laut Zender nur ein Teil des Bedarfs abgedeckt. Deshalb wollen Dixius und Zender weiter am Bürgerbus festhalten, soweit es möglich ist. Werden keine neuen Fahrer gefunden, muss das Angebot eingestellt werden.



Wer den Bürgerbus ehrenamtlich fahren möchte, kann sich bei Thomas Wallrich von der Verbandsgemeindeverwaltung melden, Telefon 06581/81165, oder bei Kilian Zender von der Ehrenamtsbörse, Telefon 065981/2336, Sprechstunde mittwochs von 17 bis 20 Uhr in der Kulturgießerei Saarburg.



Extra

Seit dem 1. Juli 2011 ist der Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Saarburg unterwegs. Bis Mitte 2016 hat das Gefährt, das die VG-Verwa ltung beim Saarburger Kreiskrankenhaus ausleiht, 50.000 Kilometer auf 1250 Fahrten zurückgelegt. 1700 Fahrgäste wurden befördert. Das macht 1,5 Personen pro Fahrt. Die Fahrkarten kosten zwischen 1,60 und 3,80 Euro. Die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg hat bislang 25.000.Euro an Unterhalt, Treibstoff und Miete für den Bus gezahlt.