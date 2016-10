Fado im Dunklen, Hommage an Bowie - Sechs Konzerte ausgefallene in Saarburg und Wawern

Extra

Saarburg/Wawern. Das Konzert mitdürfte eine der ungewöhnlichsten Veranstaltungen sein, die der Saarburger Veranstalter Christof Kramp in diesem Jahr präsentiert.Die Fadosängerin aus Lissabon und ihre Band spielen die ersten 40 Minuten ihres Konzerts in absoluter Dunkelheit.Die Zuhörer können sich ganz in eine andere Welt versenken - in die Welt der portugiesischen Sängerin. Sie ist blind. Im zweiten Konzertteil gibt es wieder Licht. Dona Rosa singt und erzählt kleine Geschichten zu Fotos von Lissabon, die an die Wand projiziert werden und ihre Lieblingsplätze zeigen."Ich schließe meine Augen, um besser sehen zu können!" - so heißt das Programm, mit dem die einstige Straßensängerin, die von André Heller für den Musikfilm "Stimmen Gottes" entdeckt wurde, am Sonntag, 13. November, im Pfarrheim in Saarburg-Beurig auftritt.Eine Frau aus einer ganz anderen Ecke hat Kramp mit seiner Agentur Station K für Samstag, 15. Oktober, für ein Konzert in der Synagoge Wawern engagiert:. Die in New York geborene Multiinstrumentalistin hat ebenfalls ihr Metier als Straßenmusikerin perfektioniert. Auf New Yorker U-Bahnsteigen entwickelte sie Akkordeon spielend die Fähigkeit, auf Zuhörer jeder Altersklasse und jeder Herkunft einzugehen. Im Laufe der Jahre hat sie in vielen Bands viele unterschiedliche Genres gespielt: Rock, Blues, Tango, Country, Latin, Klezmer und Jazz. Aktuell ist sie Mitglied des renommierten Weltensembles Hazmat Modine, das auch schon in Saarburg aufgetreten ist.In Wawern präsentiert sie mit dem Gitarristen Marc-Antonio Perrio ein eher bluesiges Programm.Eine weitere starke Frau, die Station K im Programm hat und die ebenfalls bereits Straßenmusik gemacht hat, istDie studierte Medizinerin aus Berlin ist Sängerin, Liedermacherin und Musikproduzentin. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis. Ihre Texte sind kritisch und poetisch. Dota Kehr hat in Wawern ihre neues Album "Keine Gefahr" mit im Gepäck. Während die vierköpfige Band dem Album einen elektronischen Sound verleiht, präsentieren Dota und ihr Gitarrist Jan Rohrbach ihre Lieder am Donnerstag, 3. November, in der Synagoge zu zweit in eher akustischem Gewand.Ein tiefe Verneigung vor dem äußerst wandlungsfähigen Musiker David Bowie vollführenund seine Band mit ihrem Programm "Space Oddity - A Tribute To The Man Who Fell To Earth". Immer wieder hat die Band in der Vergangenheit einzelne Bowie-Lieder gespielt. Als der Brite im Januar starb, war klar: Das nächste Konzert wird anders, die Band spielt nur noch Bowie. Das Debüt war auf Anhieb ausverkauft.Alan Bangs, ehemaliger Rockpalast-Moderator, wird das Konzert am Samstag, 5. November, in der Saarburger Kuturgießerei mit eigenen Musikcollagen und Anekdoten seiner persönlichen Begegnungen mit Bowie bereichern., Sänger der Prinzen, liebt die Wawerner Synagoge. Drei Mal hat er dort schon gespielt, zwei Mal vor ausverkauftem Haus. Am Freitag, 11. November, kommt er wieder und zwar mit seinem Programm "Ein Mann, sein Klavier und ihr". Krumbiegel singt eigene Lieder und interpretiert Songs von befreundeten oder verehrten Künstlern wie Kurt Weill und auch Udo Lindenberg.Der Sound vonwird von der Zeitschrift Kulturnews als "derzeit sinnlichster Saxofon-Ton Europas" gefeiert. Mulo Francel ist der kreative Wirbelwind von Quadro Nuevo. Er spielt in der Wawerner Synagoge mit anderen hochkarätigen Musikern eigene Kompositionen und Lieblingsstücke: gefühlvolle Balladen, feurige Latin-Grooves, kubanische Walzer und seinen Weltmusik-Hit "Die Reise nach Batumi". Das Konzert ist am Dienstag, 15. November.Karten gibt es im TV-Service- Center Trier, unter 0651/7199-996, im Internet auf www.volksfreund.de/tickets und bei der Saar-Obermosel-Touristik in Saarburg., Synagoge in Wawern, Samstag,15. Oktober, Beginn: 20.30 Uhr, Synagoge in Wawern, Donnerstag, 3. November, Beginn: 20 Uhr, Kulturgießerei Saarburg, Samstag, 5. November, Beginn: 20 Uhr, Synagoge Wawern, Freitag 11. November, Beginn: 20.30 UhrPfarrheim Saarburg-Beurig, Sonntag, 13. November, Beginn: 19.30 UhrSynagoge Wawern, Dienstag, 15. November, Beginn: 20 Uhr