Polizeiiangaben zufolge befanden sich die Fahrzeughalter am Samstag in dem zum Hofgut gehörigen Einkaufsladen, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum des Auto schlugen. Die alamierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Brandursache liegen derzeit keine Informationen vor. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Serrig und Saarburg sowie die Polizei Saarburg.