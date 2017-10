Feuerwehr löscht brennenden Balkon in Oberbillig

Dichter schwarzer Rauch ist am Montag über Oberbillig (Kreis Trier-Saarburg) aufgestiegen. Gegen 14.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Balkon eines Wohnhauses in der Brückenstraße stand in Flammen.



Laut Feuerwehr war der Balkon mit Acrylplatten überdacht. "Die sind komplett abgebrannt, darum ist so viel Rauch entstanden", erklärt Wehrleiter Ralf Maxheim von der Konzer Feuerwehr.



Die gläserne Balkontür sei wegen der Hitze geplatzt. So zog sehr viel Rauch ins Gebäude. Die Bewohner konnten das Haus schnell genug verlassen. Es wurde niemand verletzt.



Dennoch musste die Feuerwehr noch zwei Bewohner retten: Zwei Hamster waren im Dachgeschoss vom Rauch eingeschlossen. Doch die Feuerwehrleute konnten die Tiere unbeschadet bergen.



Nach etwa 80 Minuten war der Brand gelöscht. Die Ursache steht noch nicht fest; die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Schutzpolizei 28 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberbillig und Stadt Konz sowie der Feuerwehreinsatzzentrale Konz.