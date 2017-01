Der Fahrer eines Nissan soll ein Stoppschild missachtet haben, als er am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der K110 unterwegs war. Dann geschah der Unfall. Sein Fahrzeug stieß mit einem Golf zusammen, in dem zwei Fahrer saßen.Zwei Menschen wurden verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Der Fahrer des Nissan wurde nicht verletzt.Beide Auto wurden stark beschädigt. Die Schadenhöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.Die Straße war gegen 17.30 Uhr wieder befahrbar.