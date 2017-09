Gegen 7.20 Uhr am Sonntagmorgen wurden die Feuerwehren aus Helfant und Palzem sowie die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Beurig zur Helfanter Mühle gerufen. Dort war eine Frau von einem Steilhang gestürzt und lag unterhalb des Hangs in unwegsamem Gelände. Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde die verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte wurden dabei durch Höhenrettungsgruppe gesichert. Im Einsatz war auch die Polizei Saarburg. whrc