Garage in Flammen

Nach Angaben der Polizei Saarburg wurde gegen 17.45 Uhr der Brand einer Garage in Dilmar gemeldet. Offenbar war der Besitzer dort zuvor mit Arbeiten beschäftigt, als es zu dem Feuer kam. Einen in der Garage stehenden Wagen habe der Besitzer noch rechtzeitig aus der Garage fahren können, bevor der Brand sich auf die ganze Garage ausbreitete. Der Mann habe eine Rauchgasvergiftung erlitten.Wie es genau zu dem Brand kam, ist noch unklar. Nach TV-Informationen hatte es kurz vor dem Brand einen Knall gegeben. Daraufhin habe der Mann den Opel-Oldtimer aus der Garage gerettet, das Heck des Wagens wurde vom Feuer beschädigt. Die Garage brannte vollständig aus. Eine Gefahr für die Feuerwehrmänner stellte eine dort gelagerte Gasflasche dar, die zum Glück nicht explodierte.Zur Schadenshöhe konnte die Saarburger Polizei am Abend noch nichts sagen. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehren aus Dilmar, Palzem, Helfant, Wehr, Wincheringen, der Löschzug Mitte der Feuerwehr Saarburg mit rund 60 Mann sowie die First Responder Obermosel und der DRK-Ortsverband Saarburg. (whrc/j.e.)