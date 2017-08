Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in Saarburg im Bereich Leukbrücke, Am Markt, eine Skulptur entwendet.



Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine wertvolle, etwa 80 Zentimeter hohe Gorilla-Skulptur aus Metall. Die Skulptur war auf einem Ausstellungssockel aus Stein befestigt. Die Täter verbogen eine Metallhalterung am steinernen Ausstellungssockel der Skulptur und entwendeten die Metallfigur.



Die Skulptur gehört zu einer Gruppe weiterer Ausstellungsstücke des Amüseums Saarburg.



Desweiteren entwendeten die Täter mehrere Stühle eines in der Nähe befindlichen Eiscafes und warfen diese in den Leukbach.



Hinweise an die Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550.