Gullideckel in Saarburg-Niederleuken ausgehoben

Passaten hatten am Sonntagmorgen gegen 01.15 Uhr der Polizei Saarburg mitgeteilt, dass in der Saarstraße mehrere Gullideckel ausgehoben worden waren. Eine Polizeistreife entdeckte kurz darauf zehn Gullideckel, die schräg auf den Rahmen gesetzt worden waren. Die Gullideckel wurden wieder ordnungsgemäß eingesetzt. Aufgrund der schnellen Meldung der Passanten kam es laut Polizei zu keinen Unfällen in der Saarstraße. Zeugen die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen. (Tel.: 06581-91550)