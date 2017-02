Hochsitz geht nahe Pellingen in Flammen auf - Polizei sucht Zeugen

An den Tatorten hat die Polizei Spuren eines Mofas oder Motorrades gefunden. Diese könnten möglicherweise von dem Täter oder den Tätern stammen. Diese haben in einem Waldstück zwischen Mannebach und Tawern in der Woche zwischen dem 9. Februar und 14. Februar zwei Hochsitze umgeworfen und beschädigt.



Außerdem zündete ein unbekannter Täter am 11. Februar gegen 16 Uhr am „Dreikopf“ zwischen Pellingen und Lampaden einen Hochsitz an. Die Feuerwehr Lampaden löschte das Feuer schnell.



In beiden Fällen entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.



Die Polizeiinspektion Saarburg bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon: 06581/9155-0.